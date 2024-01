Das Joint Venture Smatrics EnBW kündigt für das noch junge Jahr den Aufbau von 200 neuen HPC-Ladepunkten in Österreich mit bis zu 400 kW Leistung an. Diese sollen entlang des Straßennetzes sowie an urbanen Supermarkt-Parkplätzen errichtet werden. Die Ausbau-Hotspots werden sich laut Smatrics EnBW entlang der West- und Südautobahn befinden. Die ersten großen, teils überdachten Schnellladeparks sollen 2024 in Betrieb gehen: In Innermanzing (Niederösterreich) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...