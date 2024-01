Nach wie vor kann Nordex sich über vieles beschweren, aber mit Sicherheit nicht über eine Flaute in den Auftragsbüchern. Jene sind schon seit Jahren prall gefüllt und wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilen ließ, konnte man sich schon den nächsten großen Auftrag an Land ziehen. Der stamm dieses Mal aus Schweden, wo die Investmentgesellschaft Renewable Capital Power einen großen Windpark auf die Beine zu stellen gedenkt.Anzeige:Angepeilt werden ansehnliche 553 Megawatt für besagten Windpark, den Nordex (DE000A0D6554) ...

