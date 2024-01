Die Ölpreise schwanken diese Woche sehr stark und während die Preise in Österreich und der Schweiz um bis zu 0,6 Cent bzw. Rappen sanken, stiegen sie in Deutschland um 1,65 Cent pro Liter an. Hintergrund ist die Arbeitsniederlegung an einem größeren lybischen Ölfeld, weitere Angriffe der Houthi-Rebellen auf Schiffe im Roten Meer und eine drohende Rede des Anführers der Hisbollah an Israel. Seit Wochenanfang ...

