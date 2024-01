SpaceX soll mehrere Mitarbeiter:innen entlassen haben, weil sie sich kritisch gegenüber Firmenchef Elon Musk geäußert haben. Dieses Vorgehen war illegal, urteilte jetzt die für Arbeitsbedingungen zuständige US-Behörde. Im Juni 2022 schickten SpaceX-Mitarbeiter:innen einen offenen Brief an die Führungsetage. Darin warfen sie Firmenchef Elon Musk vor, die internen Richtlinien zu Diversität und Fehlverhalten am Arbeitsplatz verletzt zu haben.AnzeigeAnzeige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...