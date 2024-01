NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 103 Franken belassen. Unter den europäischen Versicherern und Vermögensverwaltern bevorzuge er mit Blick auf 2024 Unternehmen mit starken Bilanzen, Margenpotenzial und positiven Wachstumsaussichten bei niedrigen Bewertungsniveaus, schrieb Analyst Derald Goh in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Bei den Rückversicherern bestehe eine stärkere Unterteilung in Qualität und Werthaltigkeit, wobei er nach der jüngsten Outperformance der Qualitätsnamen letzteren den Vorzug gebe./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2024 / 00:55 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2024 / 00:55 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0126881561