Das Team von Erste Group Research prognostiziert einen ATX-Stand von 3900 Punkten für Ende 2024. Das wäre ein Plus von 15 Prozent, was laut Chief Equity Analyst österreich Christoph Schultes aber "definitiv nicht überambitioniert ist". Als ihre Top Picks nennen die Experten Andritz, DO&CO, EVN, Kontron, RBI und Strabag. Das KGV im ATX liege nahe dem historischen Tiefstand und zudem rangiere der ATX im europäischen Spitzenfeld was die Dividenden-Rendite anbelangt, argumentiert Fritz Mostböck, Leiter Bereich Group Research. Auftrieb sollte der Index von der Wachstumsperspektive in CEE sowie von erwarteten Zinssenkungen und sinkender Inflation erhalten. "CEE bleibt in der Investment-Stoy der österreichischen Börsennotierten dominantes Thema", ...

