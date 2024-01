LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Rational mit "Overweight" und einem Kursziel von 776 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie sei zwar bereits hoch bewertet, schrieb Analyst Timothy Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies erscheine aber wegen der Marktführerschaft des Profiküchenausrüsters in einem Nischenmarkt, der hervorragenden Finanzkennzahlen und der dauerhaften Wachstumsaussichten gerechtfertigt./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2024 / 14:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2024 / 16:45 / GMT





