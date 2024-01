Hannover (www.anleihencheck.de) - An den internationalen Finanzmärkten zeigen sich zum Start des Jahres 2024 schwindende Hoffnungen auf offensive Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank, so die Analysten der Nord LB.Diese veränderte Einschätzung der Marktteilnehmer spreche für global etwas höhere Kapitalmarktzinsen und eine in gewissem Umfang gestärkte Währung der Vereinigten Staaten. Auch an den globalen Aktienmärkten hätten die Anleger zum Ende von 2023 hin auf eine sehr ambitionierte Neuausrichtung der Geldpolitik der FED gesetzt. Diese Hoffnungen seien nun durch die jüngsten Kommentare im FOMC-Sitzungsprotokoll in bestimmtem Maße enttäuscht worden. Beim DAX sei folglich die Marke von 17.000 Punkten zunächst wieder etwas aus dem Blickfeld gerückt. Die aktuellen Verluste könnten mittelfristig allerdings zu zukünftigen Gewinnen werden. In diesem Umfeld hätten die morgigen Zahlen zur Lage am US-Arbeitsmarkt natürlich eine ganz besondere Bedeutung für die globalen Finanzmärkte. (04.01.2024/alc/a/a) ...

