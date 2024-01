Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Dachfonds DWS Multi Opportunities LD (ISIN LU0989117667/ WKN DWS12A) strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro an, so Henning Potstada und Thomas Graby, Fondsmanager bei DWS.Der Dachfonds investiere zu mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Zielfonds. Für den Fonds könnten Anteile an in- und ausländischen Aktienfonds, gemischten Wertpapierfonds, Wertpapierrentenfonds und geldmarktnahen Wertpapierfonds erworben werden. Daneben könne das Fondsvermögen u.a. in Aktien, fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Dabei werde auf eine internationale Streuung geachtet. ...

