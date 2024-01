Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5156/ Die Wiener Börse Party (556 Folgen lang hiess es Wiener Börse Plausch) ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm ... Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #559 geht es um drei Österreich-Tipps von mir im deutschen Top-Podcast "Alles auf Aktien" als "AAA-Idee des Tages" bzw. hier eingespielt. Weiters gibt es ATX-Ausblick vom Erste Group Research mit einer Mittelalter-Ansage von Friedrich Mostböck, News zu CA Immo, Verbund, Evotec und Änderungen im Rosgix von Gregor Rosinger. Historisches gibt es zu Kapsch, Amag und zur Telekom Austria, die zugleich auch die einzige ATX-Aktie ist, die ...

