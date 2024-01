© Foto: picture alliance / Westend61



Mit einem regelrechten Paukenschlag begann das neue Jahr für Longboard Pharma. Nachdem der Biotech-Konzern vielversprechende Testergebnisse bekannt gab, vervierfachte sich die Aktie am ersten Handelstag des Jahres!Longboard arbeitet an einer Behandlung für Entwicklungsstörungen und epileptische Erkrankungen, die auf eine fortschreitende Funktionsstörung des Gehirns zurückzuführen sind. In einer aktuellen Studie hatten Patienten, die das Medikament von Longboard erhielten, 32,5 Prozent weniger Anfälle als Patienten, die ein Placebo erhielten. Das Longboard-Präparat, Bexicaserin, erwies sich auch als gut verträglich. Nahezu neun von zehn Patienten, die die hochdosierte Erhaltungstherapie …