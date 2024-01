Das schließt die Prognosen zum Nettoumsatz, zur bereinigten operativen Marge und zum freien Cashflow ein. Ursache sind noch nicht beendete Verhandlungen bezüglich ausstehender Lizenzgebühren bei Nokia Technologies. Diese sollen im neuen Jahr abgeschlossen werden. Allerdings dürfte 2024 insgesamt nicht sonderlich erfolgreich für die Finnen werden, hatte doch erst vor rund einem Monat der schwedische Erzkonkurrent Ericsson einen 14-Mrd.-$-Auftrag von AT&T einheimsen können. Zuvor gehörte Nokia eigentlich zu den "Haus- und Hof-Ausrüstern" von AT&T, war aber nun leer ausgegangen. Die Aktie dürfte 2024 nicht zu den Outperformern gehören.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 01/2024.



Sonderthema in dieser Ausgabe: Healthcare - Enttäuschende Performance in 2023, aber ungebrochene Innovationskraft



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo, im Einzelabruf oder in der App!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info