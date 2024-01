WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Privatwirtschaft in den USA hat im Dezember mehr Stellen geschafft als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Beschäftigung um 164 000 Stellen, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit 125 000 neuen Arbeitsplätzen gerechnet.

Im November hatte der Beschäftigungsaufbau noch bei leicht nach unten revidierten 101 000 Stellen gelegen. Zunächst waren 103 000 Stellen ermittelt worden.

Die Unternehmen würden weiter mit einem gesunden Tempo einstellen, teilte ADP mit. Die Arbeitslosigkeit bleibe niedrig und die Beschäftigten würden Lohnerhöhungen erhalten, die über der Inflation lägen.

Der robuste Arbeitsmarkt erschwert der US-Notenbank Fed den Kampf gegen die Inflation. Er stützt die Lohnentwicklung und so auch die Preise. Der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung wird an diesem Freitag veröffentlicht./jsl/la/jha/