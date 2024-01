Stärker sparen - in Umfragen zu den guten Vorsätzen für das Jahr 2024 gaben 51 Prozent der Befragten an, mehr Geld auf die Seite legen zu wollen. Das Ergebnis der Umfrage überrascht, standen in der Vergangenheit doch häufig gesundheitsbezogene Themen im Fokus, also mit dem Rauchen aufzuhören oder mehr Sport zu treiben. Die aktuelle Umfrage spiegelt eine insgesamt zurückhaltende Einschätzung der Deutschen zu den Aussichten für das laufende Jahr wider und sie wirft eine wichtige Frage auf: Wohin mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...