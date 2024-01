Die Beteiligungsgesellschaft kaufte vor gut einem Jahr SOFTWARE AG für rd. 2,4 Mrd. € ohne Schulden. Nur fünf Monate später wurden zwei Kernbereiche für 2,13 Mrd. € an IBM verkauft. Beide wurde vorher zu einem Preis um 1 Mrd. € erworben. Der Verkauf weiterer Sparten ist angekündigt. Die Darmstädter Insiderrechnungen gehen davon aus, dass weitere Teilbereiche veräußert werden und nur das Geschäft mit Datenbanken für Großrechner übrig bleibt. So werden aus 1 Mrd. € Umsatz nur noch 2,46 Mio. €. Gewinn des Investors jedoch nach Abwicklung aller Ziele rd. 1,6 bis 1,8 Mrd. € oder mehr als 50 %. So macht man das auf Amerikanisch.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 01! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 01 u. a.:- Der Jahresverlauf steht auf vier Beinen- Generative KI ist der wichtigste Wachstumstreiber der nächsten Jahre- Zwei alternative Sektoren prägen die DAX-Tendenz in diesem Jahr- Wechselt der MDAX auf die Gewinnerseite?- Der deutsche Pharmamarkt bleibt aufregend- Gezielter Blick auf MORPHOSYS, BIONTECH und BAYER- Gold steht 2024 vor dem 5. Anlauf, ein neues Preisniveau zu erreichenIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info