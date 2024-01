Die CES 2024 steht vor der Tür und schon im Vorhinein steht fest: KI wird das dominierende Thema sein. Was wir von der größten Techmesse der USA in Las Vegas erwarten. Das neue Hype-Thema auf der CES ist klar: KI, KI und noch mal KI. Hersteller nahezu aller Produktkategorien haben sich vorgenommen, ihre Staubsauger, Kühlschränke, Autos und Fernseher mit KI zu versehen und ihnen so neue, smartere Funktionen zu verpassen. Wir gehen davon aus, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...