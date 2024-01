© Foto: Jens Büttner - dpa



Nordex hat von Capital Energy einen Großauftrag über 18 Windenergieanlagen in Spanien erhalten.Die Aktie legte daraufhin zwischenzeitlich zu, doch das Plus verpuffte schnell. Wie geht es weiter?Der Windturbinenhersteller Nordex hat kürzlich einen Großauftrag von Capital Energy erhalten. Das Unternehmen erhielt den Zuschlag für die Lieferung und Errichtung von 18 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 106 Megawatt (MW) für den Windpark "Mareas I & II" bei Mequinenza in der spanischen Provinz Zaragoza. Die Anlagen vom Typ N163/5.X der Baureihe Delta4000 sollen im Frühjahr 2025 auf 108 Meter hohen Stahlrohrtürmen errichtet werden. Die Inbetriebnahme ist für Juni 2025 vorgesehen. …