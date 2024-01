Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nel Asa musste am Donnerstag erneut einen Rücksetzer um ca. -1,1 % hinnehmen, jedenfalls in den ersten Handelsstunden. Nun geht es um alles. Denn der Trend kann schon sehr bald dazu führen, dass die Aktie der Norweger das neue Jahrzehnt-Tief markiert. Es gibt keine neuen Nachrichten, die begründen könnten, warum Nel Asa auch am Donnerstag noch einmal [...] Hier weiterlesen

Den vollständigen Artikel lesen ...