Nach dem missglückten Jahresstart sind am US-Aktienmarkt am Donnerstag Standard- und Technologiewerte zunächst in unterschiedliche Richtungen gelaufen. Während der Leitindex Dow Jones im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 37.617 Punkte zulegte, pendelt der technologielastige Nasdaq 100 um die Nulllinie. Der marktbreite S&P 500 notierte mit plus 0,2 Prozent bei 4.714 Zählern. Im noch jungen Börsenjahr 2024 haben die im Vorjahr besonders stark gelaufenen Tech-Werte bisher einen schweren Stand. Dies ...

