München (ots) -In diesem Winter wird die Rückkehr des von den Fans Jahr für Jahr heiß ersehnten Big Rösti auf ganz besondere Weise mit einer 360°-Kampagne zelebriert, denn "Winterzeit ist Rösti-Zeit".Gefeiert werden die ikonischen Burger, erstmals erhältlich in drei Varianten, mit einer groß angelegten Kampagne. Unter dem Motto "Winterzeit ist Rösti-Zeit" dreht sich alles um die schönste Seite der kalten Saison. Dazu wurde im Dezember vor dem Schloss Ludwigsburg die "Big Rösti Winterwelt" kreiert. In einem gigantischen begehbaren Schneeball (9 m hoch, 12 m im Durchmesser) wurde den Besucher:innen eine magische 360-Grad-Kuppelprojektion geboten mit atemberaubenden Winterszenarien wie verzaubernde Bergpanoramen und romantischen Polarlichtern.Hier wurde auch der TVC gedreht, mit dem es nun in die nächste Phase der Kampagne geht. Mit dem Film, der von 04.01. bis 31.01. auf allen reichweitenstarken Sendern zu sehen sein wird, soll das Highlight für alle erlebbar gemacht werden - auch wenn sie es nicht live vor Ort sehen konnten. Zusätzlich wird es auf den sozialen Kanälen des Unternehmens User Generated Content rund um die "Big Rösti Winterwelt" geben. Tomasz Debowski, Marketing-Vorstand von McDonald's Deutschland: "Wir freuen uns, dass wir unseren Gästen diese einzigartige Welt präsentieren können! Wir wissen natürlich, dass viele unserer Gäste jedes Jahr gespannt auf den Burger warten. Es ist unser Ziel, zusammen mit unseren Gästen nicht nur im Restaurant die magische Winterzeit zu feiern, sondern sie auch im Sinne unseres Kampagnenclaims auf besondere Weise erlebbar zu machen."Seit Ende letzten Jahres gibt es den beliebten Big Rösti in zwei zusätzlichen Variationen: als Big Rösti Cranberry mit einer fruchtigen Cranberry Sauce und als Big Rösti Raclette mit einer zusätzlichen Scheibe Raclette Käse, Gewürzgurken und weißen Zwiebeln. Erhältlich sind die drei Burger in allen McDonald's Restaurants bis einschließlich 31. Januar 2024.Die 360°-Kampagne wurde von der Marketing Lead-Agentur von McDonald's Deutschland, Scholz & Friends, entwickelt.Link zum TVC: https://www.mcdonalds.de/big-roesti-filmPressekontakt:McDonald's Deutschland LLCMarkus WeißDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-519Mail: presse@mcdonalds.deBetter M: betterm.mcdonalds.deOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52942/5685312