Die Veröffentlichung des jüngsten Sitzungsprotokolls der Notenbank Fed am Vortag brachte den Kursen keine Entlastung. Nach dem missglückten Jahresstart sind am US-Aktienmarkt am Donnerstag Standard- und Technologiewerte zunächst in unterschiedliche Richtungen gelaufen. Die BlackRock-Aktie startet nach dem schwachen Jahresauftakt nun eine Stabilisierung.Im noch jungen Börsenjahr 2024 haben die im Vorjahr besonders stark gelaufenen Tech-Werte bisher einen schweren Stand. Dies hat auch damit zu tun, ...

