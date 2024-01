Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Hapag-Lloyd ist am Donnerstag sicherlich einer der erstaunlichsten Werte. Das Reederei-Unternehmen konnte ein Plus in Höhe von gleich 14 % für sich verbuchen. Das ist enorm, denn damit hat die Aktie aus der Sicht von Analysten und Investoren einen weiteren massiven Schritt in Richtung Erholung nach der Krise geschafft. Die Kurse sind seit dem Jahresanfang damit unter dem Strich schon [...] Hier weiterlesen

Den vollständigen Artikel lesen ...