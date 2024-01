Halle/MZ (ots) -



Der Hauptfaktor war, dass vor allem in der energieintensiven Industrie die Schornsteine weniger rauchen. Die Chefs von Firmen mit hohem Energiebedarf denken nun sehr ernsthaft darüber nach, wo sie günstigere Konditionen für ihre Produktionsanlagen finden können. Im Zweifelsfall wird dann erheblich mehr von Klimakillergas emittiert als hierzulande. Und wenn woanders die Schornsteine erst mal kräftig rauchen, dann gibt es kein Zurück mehr. Das muss vermieden werden, wenn wir unseren Wohlstand sichern wollen.



Noch nie war es deshalb so offensichtlich wie heute: Die Bundesregierung ist am Zug. Sie muss endlich ein Konzept für die Dekarbonisierung entwickeln.



