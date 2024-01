DJ Aktien Schweiz etwas fester - Kühne + Nagel gesucht

ZÜRICH (Dow Jones)--Überwiegend mit positiven Vorzeichen haben sich die schweizerischen Aktien am Donnerstag aus dem Handel verabschiedet. Vom Sitzungsprotokoll der US-Notenbank, das am späten Mittwoch veröffentlicht worden war, gingen keine Impulse aus. Die Fed hatte darin keine Hinweise darauf gegeben, wann sie beginnen werde, die Zinsen zu senken. Daten vom US-Arbeitsmarkt bewegten die Kurse ebenfalls nicht; hier wartet man auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag. Und die deutschen Verbraucherpreise deckten sich mit den Erwartungen. Auf Unternehmensseite wiederum war die Nachrichtenlage dünn. Das dürfte sich erst in der zweiten Januarhälfte mit Beginn der Bilanzsaison ändern.

Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 11.224 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 18,87 (zuvor: 30,56) Millionen Aktien.

Die Umsätze seien wegen der verkürzten Handelswoche dünn gewesen, hieß es. Nach den Feiertagen zum Jahreswechsel hatte der Börsenhandel in der Schweiz erst am Mittwoch wieder begonnen.

Kühne + Nagel (+2,3%) führten die Gewinner im SMI an. Die Titel profitierten im Einklang mit anderen Reederei-Aktien weltweit von rasant steigenden Seefrachtraten.

Gesucht waren erneut die Pharmaschwergewichte Novartis (+1,4%) und Roche (+1%). Bei den ebenfalls am Vortag gesuchten Nestle (-0,5%) nahmen Anleger Gewinne mit.

Partners Group (+1,1%), die nach dem starken Lauf im vergangenen Jahr am Mittwoch abverkauft worden waren, erholten sich etwas. Sika, die Tagesverlierer vom Vortag, gaben um weitere 0,3 Prozent nach.

Bei Zurich Insurance (-1,1%) belastete die Abstufung der Aktie auf "Underweight" durch Morgan Stanley.

