EDINBURGH, Schottland, Jan. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blackford, der bahnbrechende Anbieter von strategischen KI-Plattformen und -Lösungen, und Rayscape haben heute eine kommerzielle Partnerschaft bekanntgegeben, um die Rayscape CXR- und Rayscape Lung CT-Lösungen für medizinische Fachkräfte anzubieten.



Im Rahmen der Partnerschaft wird die innovative Technologie von Rayscape in die KI-Plattform von Blackford für Unternehmen integriert. Blackford bietet Fachleuten im Gesundheitswesen Zugang zu einem umfangreichen Portfolio von mehr als 115 medizinischen KI-Lösungen, die die klinische Effizienz steigern und die Patientenergebnisse verbessern. Durch die Integration der fortschrittlichen Technologie von Rayscape in die Blackford-Plattform kann Blackford Gesundheitsdienstleistern leistungsstarke Tools für die Erkennung mehrerer Pathologien auf Röntgenbildern der Brust und die Erkennung, Analyse und den Vergleich von Knötchen auf CT-Scans der Lunge anbieten.

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Rayscape und die Erweiterung unseres bereits umfangreichen KI-Portfolios um ihre CXR- und Lungen-CT-Lösungen", so Ben Panter, Gründer und CEO von Blackford. "Das Engagement von Rayscape bei der Erkennung und Behandlung einer Vielzahl von Brust- und Lungenpathologien passt hervorragend zu unserer Mission, das Leben von Patienten zu verbessern, indem wir KI nutzen, um die Effizienz im Gesundheitswesen zu steigern."

Rayscape CXR ist eine umfassende Lösung für die Analyse von Röntgenaufnahmen des Brustkorbs, die die diagnostischen Möglichkeiten von Ärzten verbessern soll. Mit 148 möglichen Befunden und einzigartigen Funktionen wie der Berechnung des CTR-Index, dem COVID-19-Scoring und der Knochensuppression und -subtraktion bietet diese Lösung dem Radiologen einen komplexen Überblick über den Zustand des Patienten.

Rayscape Lung CT nutzt die Möglichkeiten der KI, um die Erkennung und Behandlung von Lungenkrebs zu verbessern. Von der Erkennung von Lungenknoten bis hin zu präziser Lokalisierung, umfassender Analyse und automatischen Vergleichen bei Folgeuntersuchungen fügt sich diese Lösung nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe ein und bietet Radiologen eine durchgängige Lösung für die Erkennung und Überwachung von Lungenkrebs.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Blackford, einem führenden Unternehmen im Bereich der KI in der Radiologie. Diese Partnerschaft ist ein bedeutender Schritt vorwärts in unserer Mission, Radiologen mit modernsten KI-Tools zu unterstützen", so Saif Stefan Iarca, CEO von Rayscape. "Durch die Integration unserer Rayscape CXR- und Rayscape Lung CT-Lösungen in die fortschrittliche KI-Plattform von Blackford für Unternehmen verbessern wir nicht nur die diagnostischen Möglichkeiten, sondern revolutionieren auch die Art und Weise, wie Gesundheitsdienstleister an die Analyse von Röntgenbildern des Brustkorbs und die Erkennung von Lungenkrebs herangehen. Gemeinsam wollen wir den Weg zu einer präziseren Diagnostik erhellen, um letztlich die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern und die Arbeitsabläufe der Radiologen zu rationalisieren."

Über Blackford

Blackford ist ein Pionier auf dem Gebiet der KI in der Radiologie und verfügt über mehr als ein Jahrzehnt an Erfahrung in der Zusammenarbeit mit führenden Krankenhäusern und bahnbrechenden Technologieanbietern. Wir agieren als strategischer KI-Partner und bieten Zugang zu einer erprobten Kernplattform, maßgeschneiderten Dienstleistungen und einem Portfolio von mehr als 100 Anwendungen, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen, den Wert von KI zu erschließen und die Ergebnisse für Patienten zu verbessern.

Unsere Zusammenarbeit und die kürzlich erfolgte marktübliche Übernahme durch Bayer stellen sicher, dass unsere Kunden und Partner die Unterstützung und langfristige Sicherheit haben, die sie für erfolgreiche KI-Strategien benötigen.

Um mehr über Blackfords maßgeschneiderten Ansatz für KI-Lösungen zu erfahren, besuchen Sie www.blackfordanalysis.com , und folgen Sie uns auf X und LinkedIn .

Über Rayscape

Rayscape unterstützt Radiologen bei der Analyse von Röntgen- und CT-Bildern, indem das Unternehmen auf die Erfahrung von 15.000.000 medizinischen Bildern zurückgreift. Rayscape wurde Ende 2018 von einem leidenschaftlichen Team gegründet und nutzt die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz für die Verbesserung des Gesundheitswesens. Unser Ziel ist es, Radiologen mit fortschrittlichen KI-Tools auszustatten, die präzise Diagnosen durch eine gründliche Analyse medizinischer Bilder wie Röntgenaufnahmen des Brustkorbs und CT-Scans der Lunge ermöglichen. Durch die nahtlose Integration von KI in die Radiologie rationalisieren wir den Diagnoseprozess, wovon sowohl das medizinische Fachpersonal als auch - was noch wichtiger ist - die Patienten profitieren.

Rayscape fungiert als Leuchtturm, der eine fokussierte Perspektive auf die Radiologie bietet und den Weg zu einer genaueren Diagnostik erhellt. Rayscape hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen Lichtstrahl in das Leben der Patienten zu bringen, die diagnostische Genauigkeit zu verbessern und die Arbeit der Radiologen effizienter zu gestalten, indem die Diagnosezeit verkürzt wird.

Erfahren Sie mehr über Rayscape unter https://rayscape.ai/

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

Nick Cole, VP Marketing, Blackford

E-Mail: nick.cole@blackfordanalysis.com

Telefon: +44 7812164790