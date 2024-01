Übernahme von Billerud Managed Packaging durch die Mimir Group im September: Nutzung von Verpackungsexpertise und asiatischem Produktionsnetzwerk, Umbenennung in Trillora Packaging Solutions.

Trillora Packaging Solutions verkündet stolz seinen neuen Namen und sein neues Markendesign nach der kürzlichen Übernahme durch die Mimir Group.

Trillora ist ein aufstrebender Marktführer in der Verpackungsindustrie und liefert anspruchsvolle Strategien und serviceorientierte Lösungen für ambitionierte Marken in den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Sportartikel und Outdoor-Ausrüstung. Zu der beeindruckenden Liste des Unternehmens gehören die führenden Marken Traeger, Wilson und Barebones.

Die Übernahme ist eine Ausgliederung aus dem schwedischen Papierunternehmen Billerud und stellt ein wichtiges Kapitel in der über 25-jährigen Geschichte des Unternehmens dar. Trillora wurde ursprünglich als PACCESS in Portland, Oregon, gegründet und belieferte Marken wie Nike und Levi Strauss Co. Seit 2013 ist das Unternehmen in der Branche unter dem Namen Billerud Managed Packaging bekannt.

"Der heutige Tag ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen, denn wir sind stolz darauf, der Welt die Marke Trillora vorzustellen. Dies ist nicht nur eine Namensänderung, sondern spiegelt unser Engagement für Innovation, Nachhaltigkeit und Exzellenz wider", erklärt Richard Lange, CEO von Trillora Packaging Solutions. "Trillora stellt ein neues Kapitel auf unserem Weg dar und wir freuen uns darauf, unseren Kunden und Partnern auf der ganzen Welt weiterhin einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten."

Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Portland, Oregon. Die US-Niederlassung leitet die Bereiche Design, Tests, Vertrieb, Projektmanagement und Finanzen. Mit strategisch positionierten Standorten, die sich über drei Kontinente erstrecken, verbindet Trilloras fachkundiges Produktionsnetzwerk langjährige Partnerschaften in ganz Asien mit Managementbüros in Shenzhen, China, und Ho Chi Minh, Vietnam, Indonesien, Kambodscha, Bangladesch und anderen Ländern. Das Trillora-Modell bietet einen entscheidenden Vorteil bei der effizienten Verwaltung von Abläufen, Beschaffung, Compliance, Qualitätssicherung, Design und Tests für Produktmarken, die in diesen Regionen produzieren. Das Vertriebs- und Kundenbetreuungsteam von Trillora sorgt für eine nahtlose Leistungserbringung.

Über Trillora Packaging Solutions

Trillora bedient führende globale Marken mit einer rigorosen Hingabe für Design, Produktion und Lieferung von fachkundigen Verpackungslösungen, die auf die Maximierung von Optimierung, Nachhaltigkeit und Leistung zugeschnitten sind.

Besuchen Sie trillora.com für weitere Informationen über Trillora Packaging Solutions und die neue Marke.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240103349787/de/

Contacts:

Kathy Guilfoyle

Marketing Manager

E-Mail: kathy.guilfoyle@trillora.com

Telefon: 503.528.6798