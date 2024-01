Schon seit einer gefühlten Ewigkeit steht Volkswagen schwer unter Druck. Das liegt unter anderem daran, dass die Wolfsburger beim Thema Elektroautos nicht recht überzeugen können. Vor allem auf dem wichtigen chinesischen Markt konnte man bisher kaum Marktanteile erobern. In westlichen Gefilden sieht es etwas besser aus, doch gegenüber der Konkurrenz besteht einiges an Nachholbedarf. Nun konnte der Konzern bei der Entwicklung neuer Akkus Erfolge vermelden.Anzeige:In Zusammenarbeit mit QuantumScale bastelt Volkswagen (DE0007664039) an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...