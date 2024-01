Obwohl BYD an der Börse nur rund ein Zehntel so viel Wert ist wie Tesla, ist das chinesische Unternehmen nun der weltweit größte Produzente von Elektrofahrzeugen. Doch damit nicht genug. Nun will man auch in die Riege der führenden Autobauer, in der sich Hyundai, Toyota, Volkswagen und Ford befinden, aufsteigen.Im Q4/23 überholte BYD seinen amerikanischen Rivalen mit 526.409 Auslieferungen gegenüber Teslas 484.507. Zudem verzeichneten die Chinesen im Septemberquartal fast das gleiche Betriebsergebnis ...

