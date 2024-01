The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 04.01.2024.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 04.01.2024

.

ISIN Name

PLCIECH00018 CIECH S.A. ZY 5

US1686151028 CHICO S FAS INC. DL-,01

US6315122092 NASPERS N ADR/ 1/5 NEW