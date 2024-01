Die Berufung des Antragstellers auf den OCCRP-Bericht, wonach die indische Marktaufsichtsbehörde bei ihrer Untersuchung nachlässig war, wird zurückgewiesen

Weist die indische Kapitalmarktaufsichtsbehörde an, zu prüfen, ob Short-Positionen bestimmter Unternehmen gegen indisches Recht verstoßen haben

Der Oberste Gerichtshof Indiens hat am Mittwoch die Klagen im öffentlichen Interesse abgewiesen, die im vergangenen Jahr eingereicht wurden, nachdem ein Leerverkäufer einen Bericht mit böswilligen und unbegründeten Behauptungen gegen die Adani-Gruppe veröffentlicht hatte. Das Konglomerat hatte den Bericht als böswillige Kombination aus selektiver Fehlinformation und veralteten, unbegründeten und diskreditierten Behauptungen abgetan.

Gautam Adani, Chairman der Adani Group, kommentierte dies wie folgt: "Die Wahrheit hat sich durchgesetzt. Ich bin denjenigen dankbar, die uns beigestanden haben. Unser bescheidener Beitrag zu Indiens Wachstumsgeschichte wird weitergehen."

Der Oberste Gerichtshof wies die Marktaufsichtsbehörde des Landes und die Ermittlungsbehörden an, zu untersuchen, ob der Verlust, den indische Anleger durch das Verhalten von Hindenburg Research und anderen Unternehmen bei der Übernahme von Short-Positionen vor der Veröffentlichung des Berichts erlitten haben, einen Verstoß gegen das Gesetz darstellt.

Das Urteil befasste sich auch mit der Verwendung eines vom Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) veröffentlichten Berichts durch den Antragsteller, in dem bestimmte Behauptungen auf der Grundlage abgeschlossener Fälle aufgestellt wurden. Der Oberste Gerichtshof stellte fest, dass die Berufung der Antragsteller auf Zeitungsberichte und Drittorganisationen wie die OCCRP, um die Untersuchung der indischen Kapitalmarktaufsicht in Frage zu stellen, falsch ist und kein Vertrauen erweckt.

Die Adani Group hat ihren Wachstumskurs trotz der Entwicklungen im letzten Jahr fortgesetzt. Im Dezember kündigte der Konzern an, dass er in den nächsten zehn Jahren 100 Milliarden USD in die Umstellung auf grüne Energie investieren wird. Fünf seiner Portfoliounternehmen haben sich das Ziel gesetzt, bis 2050 netto null zu werden. Die Unternehmen des Adani-Portfolios haben eine robuste finanzielle Leistung gezeigt und gleichzeitig ihr Kreditprofil in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 weiter verbessert. Während des Berichtszeitraums belief sich das EBITDA auf Portfolioebene auf Rs 43.688 Crore (5,3 Mrd. USD), ein Anstieg um 47 gegenüber dem Vorjahr. Dieses Wachstum übertraf die historische fünfjährige Compound Annual Growth Rate (CAGR) des Portfolios von 26,3 %.

Die Adani Group erhielt auch wichtige Unterstützung von der US-Regierung, als sie eine Finanzierung in Höhe von 553 Mio. USD für ein Hafenterminal in Sri Lanka erhielt. Die Finanzierung der International Development Finance Corp. (DFC) für das Tiefwasser West Containerterminal in Colombo ist die größte Infrastrukturinvestition der US-Regierungsagentur in Asien und eine der größten weltweit. Es wird das Wirtschaftswachstum Sri Lankas und "seine regionale wirtschaftliche Integration, auch mit Indien, einem wichtigen Partner beider Länder, fördern", so das DFC in einer Erklärung.

Über das Adani Unternehmensportfolio

Das Adani-Portfolio mit Hauptsitz in Ahmedabad ist das größte und am schnellsten wachsende Portfolio diversifizierter Unternehmen in Indien mit Beteiligungen in den Bereichen Logistik (Seehäfen, Flughäfen, Logistik, Schifffahrt und Bahn), Ressourcen, Stromerzeugung und -verteilung, erneuerbare Energien, Gas und Infrastruktur, Agrarwirtschaft (Rohstoffe, Speiseöl, Lebensmittel, Kühllagerung und Getreidesilos), Immobilien, öffentliche Verkehrsinfrastruktur, Konsumfinanzierung und Verteidigung sowie in anderen Sektoren. Adani verdankt seinen Erfolg und seine Führungsposition seiner Kernphilosophie des "Nation Building" und des "Growth with Goodness" ein Leitprinzip für nachhaltiges Wachstum. Die Gruppe engagiert sich für den Schutz der Umwelt und die Verbesserung des Gemeinwesens durch ihre CSR-Programme, die auf den Prinzipien der Nachhaltigkeit, der Vielfalt und der gemeinsamen Werte basieren. Weitere Informationen unter www.adani.com.

