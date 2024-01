Dieser Coin könnte in 2024 dank Bitcoin-Halving um 2000 % steigen

Im Jahr 2024 steht erneut ein Bitcoin-Halving an. Bei einer historischen Betrachtung hat dieses Ereignis oft einen einen bullischen Trend ausgelöst. Das Halbieren der Belohnungen für das Bitcoin-Mining könnte jedoch nicht nur für Bitcoin selbst, sondern auch für andere Krypto-Projekte positive Auswirkungen haben. Denn mit einer Marktdominanz von über 50 % hat der Bitcoin natürlich Implikationen auf den gesamten digitalen Währungsmarkt.

In unserer Analyse haben wir also einen speziellen Coin identifiziert, der von diesem Ereignis profitieren und möglicherweise eine Wertsteigerung von bis zu 20x erleben könnte.

Das Halving beeinflusst zunächst die Angebot-Dynamik von Bitcoin und kann zu einer erhöhten Aufmerksamkeit führen. Dadurch könnten auch andere Krypto-Projekte, die in irgendeiner Form mit Bitcoin verbunden sind oder ähnliche Marktmechanismen aufweisen, einen Aufschwung erleben. Doch warum hat gerade diese neue Kryptowährung dank Bitcoin-Halving 20x Potenzial?

Was ist das Bitcoin-Mining?

Das Bitcoin-Mining ist der Prozess, durch den neue Bitcoins generiert und Transaktionen innerhalb des Bitcoin-Netzwerks verifiziert werden. Miner verwenden leistungsstarke Hardware, um komplexe mathematische Rätsel zu lösen, die zur Bestätigung und Aufzeichnung von Transaktionen notwendig sind. Als Belohnung für ihre Arbeit erhalten Miner neue Bitcoins, die durch den Mining-Prozess in Umlauf gebracht werden - dies sind die sogenannten Block-Rewards. Dieser Prozess ist ergo entscheidend für die Sicherheit und Integrität des Bitcoin-Netzwerks. Mining ist energieintensiv und wird zunehmend von großen Mining-Pools dominiert, die über umfangreiche Rechenressourcen verfügen. Mit dem Halving kommt es also zu einer Halbierung der Block-Rewards - von einem Tag auf den Anderen bekommen die Miner nur noch die Hälfte an Bitcoins für ihre Tätigkeit.

Belohnungen sinken, Rentabilität wird schwieriger

Das Bitcoin-Halving führt also zu einer verminderten Rentabilität für die Miner. Bei jeder Halbierung sinkt die Anzahl der Bitcoins, die Miner als Belohnung erhalten. Dies bedeutet, dass bei gleichbleibenden Betriebskosten der Gewinn für Miner abnimmt - es sei denn, der Bitcoin-Kurs steigt entsprechend an. Ein höherer Bitcoin Kurs kann die geringeren Belohnungen ausgleichen und das Mining weiterhin profitabel machen. Dies ist bereits ein wichtiges Argument, warum es rund um die Bitcoin-Halvings bullische Kursprognosen gibt.

Die Rentabilität des Bitcoin-Minings war jedoch bereits in den letzten Jahren für private Anleger ein Problem. Durch die zunehmende Professionalisierung und Zentralisierung der Mining-Industrie, die Zugang zu spezialisierter und effizienter Hardware sowie zu günstigen Stromquellen hat, ist es für Einzelne immer schwieriger geworden, konkurrenzfähig am Bitcoin-Mining teilzunehmen. Diese Entwicklung dürfte sich nach dem Halving in 2024 weiter verschärfen, da die geringeren Belohnungen das Mining noch unattraktiver für Kleinanleger machen.

In diesem Umfeld könnte es zu einer weiteren Konsolidierung im Mining-Sektor kommen, bei der nur noch die größten und effizientesten Mining-Unternehmen überleben. Dies könnte langfristige Auswirkungen auf die Dezentralisierung und Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks haben, da eine kleine Anzahl von Akteuren eine größere Kontrolle über das Netzwerk erlangt.

Stärkere Zentralisierung nach Halving? Das ist die Herausforderung im Bitcoin-Mining

Das bevorstehende Bitcoin-Halving wirft ergo eine entscheidende Frage auf: Wie kann die zunehmende Zentralisierung im Bitcoin-Mining verhindert und eine breitere Teilnahme ermöglicht werden? Mit der Halbierung der Mining-Belohnungen werden kleinere und private Miner noch stärker unter Druck gesetzt, da die Rentabilität abnimmt und sie mit großen, professionellen Mining-Operationen konkurrieren. Dies ist ein Kampf mit ungleichen Mitteln. Diese Entwicklung birgt die Gefahr einer verstärkten Zentralisierung des Netzwerks, da wenige große Akteure dominieren und die Dezentralisierung - ein Kernprinzip von Bitcoin - gefährden könnten.

Dieses Problem stellt eine große Herausforderung dar. Sollte ein Projekt es schaffen, effektive Lösungen zur Förderung einer dezentraleren Miner-Teilnahme zu entwickeln, könnte es erhebliches Potenzial entfalten. Gerade rund um das Bitcoin-Halving 2024 wäre das besagte Projekt wohl eine spannende Wahl.

Das Projekt Bitcoin Minetrix könnte nun eine revolutionäre Antwort auf die Problematik der zunehmenden Zentralisierung im Bitcoin-Mining sein. Mit einem innovativen Stake-2-Mine-Konzept möchte Bitcoin Minetrix das Mining von Bitcoin mittelfristig wieder für Privatanleger zugänglich machen. In einem Umfeld, in dem eine positive Entwicklung bei der Adoption von Bitcoin zu einer steigenden Nachfrage nach dem Mining führt, könnte der BTCMTX-Token immer mehr nachgefragt werden. Dies würde eine Wertsteigerung begünstigen.

Bitcoin Minetrix setzt hier auf eine transparente Umsetzung auf der Ethereum-Blockchain und hebt sich so von bestehenden Cloud-Mining-Angeboten ab. Anleger, die ihre Token in den Staking Pool von Bitcoin Minetrix einzahlen, müssen sich um keine weiteren Schritte kümmern und erhalten automatisch Mining-Credits. Diese dezentrale Herangehensweise an das Mining macht Bitcoin Minetrix zu einem spannenden Krypto-Presale im Jahr 2024. Durch das Bereitstellen einer sicheren, kostengünstigen und schnellen Mining-Option für Privatanleger adressiert Bitcoin Minetrix ein zentrales Problem im aktuellen Bitcoin-Ökosystem und könnte damit rund um das Bitcoin-Halving vom bullischen Narrativ profitieren.

Mittlerweile hat der Krypto-Presale von Bitcoin Minetrix schon rund 7,5 Millionen $ eingesammelt. Hier haben Anleger die Möglichkeit, den nativen Utility Token BTCMTX für aktuell 0,0126 $ zu erwerben. In rund 36 Stunden folgt die nächste Preiserhöhung. Wer frühzeitig ein Engagement in Bitcoin Minetrix aufbaut, kann somit schon im Presale Buchgewinne erzielen. Dazu ist das Staking bereits jetzt möglich - aktuell gibt es laut Website eine attraktive APY von 86 %.

