Dogecoin (DOGE) und Shiba Inu (SHIB) Kurse fallen - Jetzt mehr Meme-Coins kaufen?

Der gesamte Krypto-Markt ist derzeit von einigen Kurskorrekturen betroffen. Neben Bitcoin und Ethereum hat es auch Dogecoin und Shiba Inu getroffen, die als Meme-Coins vor allem bei risikofreudigen Anlegern populär sind. Selbst der BONK-Token, der in den letzten Wochen eine unglaubliche Preisrallye verzeichnen konnte, musste sich dem Druck des Marktes geschlagen geben und hat in den letzten sieben Tagen 7,23 % an Wert verloren.

Damit reiht er sich allerdings bei den anderen Meme-Währungen ein, denn auch Shiba Inu verlor in der letzten Woche 9,45 %, während Dogecoin sogar 10,79 % an Wertverlust hinnehmen musste. Doch muss dies nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen für die Anleger sein. So stellen sich viele potenzielle Investoren jetzt die Frage: Ist jetzt der Zeitpunkt für den Kauf von Meme-Coins und welche Alternativen gibt es überhaupt auf dem Markt?

Starke Verluste für Dogecoin und Co

Einerseits war das vergangene Jahr für Dogecoin zwar von recht hoher Volatilität geprägt, andererseits konnte die größte Meme-Währung der Welt jedoch mit einem positiven Kurs 2023 abschließen. So erreichte der DOGE-Token erst am 11. Dezember das Jahreshoch bei 0,1018 US-Dollar und zeigte sich damit ganz im Meme-Coin-Trend. Denn während Bitcoin und Co sich eher in einer Konsolidierungsphase befunden haben, konnten Meme-Token stark an Wert zulegen.

Der Dogecoin (DOGE) Kurs der letzten 30 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Ein Blick auf den Kurs der letzten 30 Tage zeigt allerdings, dass Dogecoin nun starke Verluste hinnehmen musste. So fiel der Preis laut den Daten von CoinGecko im letzten Monat um 6,8 %. Allerdings konnte er zuvor seit dem 22. November auch stark ansteigen, sodass sich der Preis aktuell mit 0,08298 US-Dollar noch immer auf einem stabilen Niveau bewegt.

Ähnliches gilt auch für Shiba Inu (SHIB), das zwar in der Monatsübersicht noch immer ein Plus von 10,09 % verzeichnen kann, in der letzten Woche jedoch ein Minus von 9,45 % erfahren hat.

Der Shiba Inu (SHIB) Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Auch der zuletzt so gehypte Meme-Coin Bonk musste starke Verluste hinnehmen und in der vergangenen Woche immerhin 7,23 % an Wert verlieren. Derzeit scheint BONK jedoch allgemein eine Kurskorrektur zu erleben, denn nachdem der Token zunächst rasant an Wert gewonnen hatte und in der Spitze am 15. Dezember 2023 einen Wert von 0,00002445 US-Dollar erzielte, wird der Token aktuell für gerade einmal 0,00001203 US-Dollar gehandelt. Das entspricht einem Minus von 51 % zum Allzeithoch.

Der Jahreskurs des BONK-Tokens (Quelle: CoinMarketCap)

So scheinen also derzeit die meisten Kryptowährungen mit Meme-Charakter auf einem metaphorisch absteigenden Ast zu sein. Für viele Anleger könnte dies jedoch auch eine Möglichkeit sein, um nun mit einem günstigeren Preis in den Markt einzusteigen und in die Meme-Coins zu investieren, bevor der nächste Bullenmarkt die Coin-Preise in die Höhe treibt.

Wiederum andere Anleger sind derzeit jedoch auf der Suche nach neuen Meme-Projekten, die mehr als nur ein Investitionsobjekt bieten können. So möchten immer mehr Investoren Krypto-Coins nutzen, die auch einen realen Nutzen implementieren und in Zukunft eine Community bieten können.

Diese Meme-Coin-Alternativen liegen derzeit im Trend

Tatsächlich gibt es aktuell einige junge Projekte, die sich selbst in der Meme-Coin-Sparte ansiedeln, jedoch mit einem tatsächlichen Nutzen die Krypto-Anleger überzeugen möchten. Wir haben einmal zwei der derzeit größten Krypto-Token herausgesucht, die vor allem auf Social Media heiß diskutiert werden.

Sponge V2 - Der lang erwartete Nachfolger des Mega-Erfolgs

Bei Sponge V2 (SPONGEV2) handelt es sich um die mittlerweile zweite Iteration des SPONGE-Tokens, der eine beeindruckende Marktkapitalisierung erreichen konnte, die bei 100 Millionen US-Dollar lag. Damit konnten Besitzer des SPONGE-Tokens nicht nur signifikante Gewinne erzielen, sondern auch Teil einer großen Community werden.

Nun hat das Entwicklerteam hinter dem Mega-Erfolg mit dem Sponge V2 einige neue Features und Weiterentwicklungen implementiert. Kein Wunder also, dass bereits jetzt eine Vielzahl an Krypto-Investoren ein Auge auf das Projekt geworfen haben. So ist bereits jetzt ein Kapital von über 1,8 Millionen US-Dollar zusammengekommen.

Einer der großen Vorteile des SPONGEV2-Tokens ist die Tatsache, dass eine Bridge zwischen der ersten und der zweiten Iteration des Tokens geschlagen wird. So können Anleger einfach ihren aktuellen Vorrat an $SPONGE zum Staking nutzen und so am V2-Staking-Pool teilnehmen. Derzeit bieten die Entwickler sogar eine unglaubliche jährliche prozentuale Rendite (APY) von 435 %, was ein starker Grund für viele Anleger sein dürfte, bereits jetzt zuzuschlagen und am neuen SPONGE-Projekt teilzunehmen.

Gesichert werden die SPONGEV2-Token mit einem modernen Smart Contract im Staking-Pool, sodass die entsprechenden Meme-Coins einfach nach dem derzeit laufenden Presale auf die eigene Krypto-Wallet übertragen werden können.

Wer weitere Informationen zu dem gesamten Projekt erhalten möchte, der kann zum Beispiel einen Blick in das offizielle Whitepaper werfen. Hier werden alle wichtigen Details übersichtlich aufbereitet.

Meme Kombat - Krypto-Videospiel mit Nutzung von künstlicher Intelligenz

Ein weiterer Meme-Coin, der bereits seit einigen Wochen stark am Trenden ist, ist der native Token von Meme Kombat (MK). Auch dieses Projekt befindet sich derzeit noch in der Vorverkaufsphase, ist allerdings schon ein wenig weiter als SPONGEV2. So wurden bisher fast 6 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt.

Bei Meme Kombat handelt es sich um ein Videospiel, in dem während der ersten Saison zunächst elf verschiedene Meme-Charaktere, die aus dem Krypto-Bereich bekannt sind, in Kämpfen gegeneinander antreten. So finden sich hier unter anderem verschiedene Meme-Hunde, SpongeBob und Pepe der Frosch, die sich einmal richtig verprügeln möchten.

Der MK-Token kann ebenfalls schon im offiziellen Staking-Pool während der Presale-Phase eingesetzt werden. Hier bieten die Entwickler immerhin eine jährliche prozentuale Rendite von 157 %. Gleichzeitig erhöht sich der Preis für einen Meme Kombat Token bereits während des Vorverkaufs automatisch. So können frühzeitige Anleger, die den MK-Token derzeit für 0,279 US-Dollar kaufen, schon bald die ersten Preissteigerungen erleben und so erste Gewinne erfahren.

Wer über Meme Kombat weitere Informationen sammeln möchte, der sollte auch hier einen Blick in das offizielle Whitepaper werfen. Wer hingegen sofort in den Meme Kombat Token investieren möchte, der kann diesen entweder mit ETH oder USDT kaufen oder auf der BSC-Chain mit BNB erwerben.