Omega Funds, ein führendes internationales Investmentunternehmen, das sich auf die Bereitstellung wirkungsvoller Medikamente für Patienten konzentriert, gibt hocherfreut die Beförderung von Francesco Draetta zum Managing Director bekannt. Francesco Draetta wird sich den gegenwärtigen Geschäftsführern des Unternehmens Claudio Nessi und Otello Stampacchia anschließen.

Francesco Draetta leitete oder begleitete leitend eine Vielzahl von Investitionen von Omega, darunter Arcutis Biotherapeutics (IPO), Amunix Pharmaceuticals (von Sanofi übernommen), Chord Therapeutics (von Merck KGaA übernommen) und Lexeo Therapeutics (IPO) und war an der Investition des Unternehmens in Gossamer Bio (IPO) sowie an mehreren nicht offengelegten direkten Sekundärtransaktionen beteiligt. Francesco Draetta ist gegenwärtig Mitglied des Board of Directors für Beta Bionics, NRG Therapeutics und eine der Stealth-Unternehmensgründungen von Omega, wo er ebenfalls als Gründungs-CEO tätig war, und ist darüber hinaus Vorstandsbeobachter bei ARTBIO. Er ist Co-Leiter der Fundraising-Initiativen des Unternehmens, was zu einer Mittelbeschaffung in Höhe von mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar für Omega Fund VI und Omega Fund VII beitrug.

"Francesco Draetta war maßgeblich an den Wachstumsbestrebungen von Omega beteiligt, insbesondere aufgrund unserer Investitions- und Fundraising-Aktivitäten", so Otello Stampacchia, Gründer und Managing Director. "Ich bin hocherfreut über seine Entwicklung zu einem wertvollen Leiter und Mentor innerhalb unseres Teams, die Zeugnis ablegt für sein Talent und sein Engagement. Wir sind äußerst erfreut, durch diese Beförderung die Vielzahl seiner Beiträge für das Unternehmen anerkennen zu dürfen."

"Die Errungenschaften und starke Kompetenz von Francesco Draetta sowie sein Einsatz für die Werte von Omega hatten positive Auswirkungen auf alle Aspekte des Unternehmens", so Claudio Nessi, Managing Director. "Wir freuen uns bereits auf die Fortführung seines Erfolges nach der Übernahme seiner neuer Führungsverantwortung."

Von 2008 bis 2012 war Francesco Draetta Analyst bei Omega. Bevor er im Jahr 2016 wieder in das Unternehmen Omega eintrat, gehörte er den Investment-Teams von Commonfund Capital und Brookside Mezzanine Partners an. Francesco Draetta ist CFA Charterholder, CAIA Charterholder, ein Financial Risk Manager (FRM) und hat einen BBA-Abschluss (Bachelor of Business Administration) in Finance Operations Management an der Isenberg School of Management der University of Massachusetts Amherst erlangt.

Nachdem seiner Gründung im Jahr 2004 hat sich Omega Funds zu einem führenden internationalen Investmentunternehmen entwickelt. Es stellt Life-Sciences-Unternehmen, die sich den weltweit drängendsten medizinischen Bedürfnissen widmen, auf und investiert in diese. Omega spezialisiert sich auf die Ausfilterung und finanzielle Ausstattung von Unternehmen über Wendepunkte der Wertentwicklung und den gesamten Innovationsbogen hinweg, von der Bildung eines Unternehmens über klinische Meilensteine bis hin zur Aufnahme des Produkthandels. Unternehmen aus dem Omega Fonds-Portfolio haben in zahlreichen therapeutischen Fachgebieten 50 Produkte auf den Markt gebracht, beispielsweise in der Onkologie, für seltene Krankheiten oder in der Präzisionsmedizin. Weitere Informationen finden Sie unter www.omegafunds.com.

