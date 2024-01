Finanzierungsrunde stärkt Partnerschaften, Expansion und Entwicklung von KI-gesteuerter Arbeitsplatztechnologie

Sourcefit, ein führender internationaler Anbieter von Business Processing Outsourcing (BPO) mit Betriebszentren auf den Philippinen, in Südafrika, der Dominikanischen Republik und Armenien, hat erfolgreich eine bedeutende strategische Investition abgeschlossen, die Investitionen von prominenten Akteuren wie 9 Basil, NextGen Ventures und Rocket Equities angezogen hat. Dieser finanzielle Meilenstein markiert einen entscheidenden Moment in der Wachstumsgeschichte von Sourcefit.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231222477008/de/

Die strategische Investitionsrunde ist ein entscheidendes Vertrauensvotum für das Geschäftsmodell und das Potenzial von Sourcefit. Rocket Equities fungierte als Finanzberater und Investor und half bei der Strukturierung der Transaktion für alle Parteien.

Andy Schachtel, CEO von Sourcefit, bedankte sich für die Unterstützung und erklärte: "Sourcefit tritt in eine aufregende Wachstumsphase ein und wir planen, die jüngste Finanzierungsrunde zu nutzen, um unsere preisgekrönten BPO- und Personaldienstleistungen weltweit auszubauen. Mit einem dynamischen Team von über 1.700 Mitarbeitern werden wir auch weiterhin umfassende Lösungen für eine Vielzahl von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen bereitstellen und ihnen dabei helfen, Kosten zu senken und ihre Ergebnisse deutlich zu verbessern."

Zusätzlich zu diesen Expansionsplänen wird Sourcefit die Entwicklung seiner KI-gestützten Plattform für Team-Engagement und Digitalisierung fortsetzen. Diese Plattform bildet das technologische Rückgrat von Sourcefit. Sie erleichtert die nahtlose Zusammenarbeit und die Produktivität von Remote-Teams und bietet einen Rahmen für die vollständige digitale Transformation sowohl des Unternehmens als auch seiner Kunden. Diese Finanzierungsrunde unterstreicht die Ambitionen des Unternehmens, die Grenzen von BPO-Lösungen neu zu definieren und neue Standards in der Branche zu setzen.

Kris Panijpan, Managing Partner der 9 Basil Group, einer unabhängigen privaten Investmentgruppe mit südostasiatischem Mandat, fügte hinzu: "Wir wollen unser Netzwerk, unsere Expertise in verschiedenen Sektoren und unsere umfangreiche Erfahrung auf den Kapitalmärkten nutzen, um außergewöhnliche Wachstumsmöglichkeiten für Sourcefit zu identifizieren."

Jimmy Quach, CEO von NextGen Ventures, merkte an: "Sourcefit ist ein kundenorientiertes BPO-Unternehmen, das seinen Kunden durch den Einsatz modernster Technologien einen außergewöhnlichen Mehrwert bietet. Dazu gehören seine KI- und Digitalisierungsplattform und seine preisgekrönte Best-Place-to-Work-Kultur für hohes Mitarbeiterengagement und Produktivität. Wir freuen uns darauf, mit Andy zusammenzuarbeiten, um die Kunden von Sourcefit besser bedienen zu können, indem wir sie bei den Expansionszielen von Sourcefit unterstützen und bei der Technologie-Roadmap beraten."

Sourcefit befindet sich in einer spannenden Wachstumsphase. Die Investitionsrunde und die strategischen Partnerschaften unterstreichen die Widerstandsfähigkeit und das Potenzial des Unternehmens.

Über Sourcefit

Sourcefit ist ein führender internationaler Anbieter von Business Processing Outsourcing (BPO) mit Betriebszentren auf den Philippinen, in Südafrika, der Dominikanischen Republik und Armenien. Das Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung maßgeschneiderter Offshore- und Nearshore-Personallösungen konzentriert, unterstützt derzeit eine Vielzahl von Prozessen für über 200 Kunden in verschiedenen Branchen, darunter IT, Finanzen, Gesundheitswesen, Einzelhandel, E-Commerce, Recht, Immobilien, Telekommunikation und Werbung. Das Unternehmen kann auf eine über 14-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken und beschäftigt über 1.700 dynamische, hart arbeitende Mitarbeiter.

Über 9 Basil Group

9 Basil Group ist eine auf Südostasien ausgerichtete unabhängige private Investmentgruppe. Wir sind als bevorzugter lokaler Partner und wertsteigernder Investor anerkannt und sind strategische Partnerschaften mit mehreren etablierten Familien und Institutionen in der Südostasien-Region eingegangen. Unser hervorragender Ruf beruht auf der Fähigkeit, als vertrauenswürdiger und diskreter Partner einen sofortigen, konkreten Nutzen zu liefern. Das Team verfügt über einen vielseitigen Hintergrund, der die gesammelte Expertise in verschiedenen Sektoren, umfangreiche Erfahrung auf den Kapitalmärkten und ein tiefes Verständnis des lokalen Marktnetzwerks umfasst.

Über Nextgen Ventures

Nextgen Ventures ist ein Family Office mit Sitz in Singapur, das in Unternehmen in der gesamten asiatisch-pazifischen Region investiert. Unsere unternehmerischen Wurzeln und unsere Erfolgsbilanz ermöglichen es uns, mit Gründern und ihren Managementteams zusammenzuarbeiten, um Unternehmen an der Schnittstelle von Marken, Dienstleistungen und Technologie zu vergrößern und gleichzeitig herausragende Renditen für unsere Stakeholder und Partner zu erwirtschaften. Wir setzen unser menschliches und finanzielles Kapital ein, um Unternehmen dabei zu helfen, nachhaltige Geschäfte aufzubauen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Über Rocket Equities

Rocket Equities ist ein auf Südostasien fokussiertes Finanzberatungsunternehmen. Wir arbeiten mit Marktführern zusammen, um Kapital über die Fremd- und Eigenkapitalmärkte zu beschaffen, die Marktexpansion durch Fusionen und Übernahmen zu ermöglichen und einen lukrativen Ausstieg für Gründer zu schaffen, indem wir unser Netzwerk von mehr als 300 professionellen Investoren aus den Bereichen Risikokapital, Private Equity, Unternehmen und staatlichen Wohlfahrtsfonds in APAC nutzen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231222477008/de/

Contacts:

Medien:

Ayele McCarthy

E-Mail: ayele@elkordyglobal.com

Matt Santoro

E-Mail: matt@elkordyglobal.com