NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien des US-Pharmaherstellers Merck & Co sind am Donnerstag auf Rallykurs geblieben. Viel fehlt nicht mehr bis zum Rekordhoch vom Mai 2023 bei fast 120 Dollar. Am Handelsende gewannen sie an der Spitze im Leitindex Dow Jones Industrial knapp zwei Prozent auf 117 Dollar.

Merck & Co will offenbar stärker in den Markt für Präparate gegen Fettleibigkeit, sogenannte GLP-1-Präparate, vordringen und sich von dem derzeit enorm boomenden Markt eine Scheibe abschneiden. Merck-Chef Rob Davis hatte dies am Donnerstag auf einer Investorenkonferenz von Goldman Sachs angedeutet.

Eine Hochstufung durch die Investmentbank Cowen gab am Donnerstag den Papieren zusätzlichen Auftrieb. Die Analysten trauen Merck im Jahr 2024 eine überdurchschnittliche Entwicklung zu. Die Aktien führen auch seit Jahresanfang die Gewinnerliste im Dow mit einem Zuwachs von 7,3 Prozent an./ajx/he