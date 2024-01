Osnabrück (ots) -Blockbuster-Regisseur Taika Waititi ("Thor", 48) lehnt Hollywoods Erfolgskriterien wie die Nennung im Abspann ab: "Die meisten Leute in der Filmindustrie sind vom Abspann besessen. Ich nicht. Das bedeutet mir gar nichts", sagte der Sohn eines Maori der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Das ist eine Ego-Geschichte und dahinter steht ein sehr westlicher Erfolgsbegriff - seinen Namen auf etwas zu setzen."Er selbst bevorzuge materielle Werte: "Mein Begriff von Erfolg ist, mir das Geld einzustecken. Ich nehme das amerikanische Geld und gebe es für mich selbst aus", sagte Waititi der NOZ. Dass er trotz seiner Drehbucharbeit am Disney-Hit "Vaiana" nicht im Abspann, sondern nur in einer Danksagung erwähnt werde, habe er selbst so gewünscht: "Mein neuer Porsche ist ein größerer Erfolg für mich als mein Name im Abspann von 'Vaiana'."Die Arbeit mit den Superstars seiner Filme beschrieb Waititi als ein Kinderspiel: "Leute wie Scarlett Johansson oder Michael Fassbender sind Profis. Dass sie so große Stars sind und so viele Filme drehen, liegt daran, dass sie ihre Hausaufgaben immer schon gemacht haben. Als Regisseur muss man sie nicht groß inszenieren", so Waititi. "Arbeit habe ich eher mit weniger erfahrenen Schauspielern."Aus diesem Grund brauche Waititi am Set auch keine motivierenden Worte: "Bei inspirierenden Reden bin ich gar nicht gut. Sie bestehen bei mir aus Selbsterniedrigungen und handeln vor allem davon, dass ich keine Ahnung habe, was ich hier mache", sagte der Regisseur, der allein mit seinen beiden "Thor"-Filmen mehr als 1,5 Milliarden Dollar eingespielt hat. "Am Ende frage ich, ob mir bitte irgendeiner helfen kann", sagte Waititi. "Nicht gerade das, was ein Team sich wünscht. Die wollen, dass der Coach weiß, was er tut."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5685390