The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.01.2024
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.01.2024
ISIN Name
FR0014005IU4 I.CERAM NAM. EO 2,-
XS1933874387 BK MONTREAL 19-24 MTN
XS1933817824 EBRD 19-24 MTN
DE000LB124U1 LBBW STUFENZINS 19/24
US24422EUR88 JOHN DEERE C 19/24 MTN
AU3CB0237899 APPLE 16/24
XS1547374212 BNG BK 17/24 MTN
DE000HLB5JS7 LB.HESS.THR.CARRARA01D/18
DE0004123500 OESTERREICH 94/24
DE000LB1DRT9 LBBW MTN.HYP.17/24
DE000HLB7BV4 LB.HESS.THR.CARRARA01S/23
US14913R2S58 CATERP.F.SV. 22/24 MTN
US24422EVX48 JOHN DEERE C 22/24 MTN
US05581LAB53 BNP PARIBAS 17/24MTN REGS
US865622BJ28 SUMIT.MITSUI 2024
US09659X2G64 BNP PARIBAS 19/25MTN REGS
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.01.2024
ISIN Name
FR0014005IU4 I.CERAM NAM. EO 2,-
XS1933874387 BK MONTREAL 19-24 MTN
XS1933817824 EBRD 19-24 MTN
DE000LB124U1 LBBW STUFENZINS 19/24
US24422EUR88 JOHN DEERE C 19/24 MTN
AU3CB0237899 APPLE 16/24
XS1547374212 BNG BK 17/24 MTN
DE000HLB5JS7 LB.HESS.THR.CARRARA01D/18
DE0004123500 OESTERREICH 94/24
DE000LB1DRT9 LBBW MTN.HYP.17/24
DE000HLB7BV4 LB.HESS.THR.CARRARA01S/23
US14913R2S58 CATERP.F.SV. 22/24 MTN
US24422EVX48 JOHN DEERE C 22/24 MTN
US05581LAB53 BNP PARIBAS 17/24MTN REGS
US865622BJ28 SUMIT.MITSUI 2024
US09659X2G64 BNP PARIBAS 19/25MTN REGS