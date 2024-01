The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.01.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.01.2024ISIN NameFR0014005IU4 I.CERAM NAM. EO 2,-XS1933874387 BK MONTREAL 19-24 MTNXS1933817824 EBRD 19-24 MTNDE000LB124U1 LBBW STUFENZINS 19/24US24422EUR88 JOHN DEERE C 19/24 MTNAU3CB0237899 APPLE 16/24XS1547374212 BNG BK 17/24 MTNDE000HLB5JS7 LB.HESS.THR.CARRARA01D/18DE0004123500 OESTERREICH 94/24DE000LB1DRT9 LBBW MTN.HYP.17/24DE000HLB7BV4 LB.HESS.THR.CARRARA01S/23US14913R2S58 CATERP.F.SV. 22/24 MTNUS24422EVX48 JOHN DEERE C 22/24 MTNUS05581LAB53 BNP PARIBAS 17/24MTN REGSUS865622BJ28 SUMIT.MITSUI 2024US09659X2G64 BNP PARIBAS 19/25MTN REGS