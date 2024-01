News von Trading-Treff.de Erholung im DAX ohne die Wall Street, welche am Abend die Gewinne wieder abgab. Was gibt es für Tradingideen Freitag vor NFP-Daten 05.01.2024? Erholung im DAX nur für einen Tag? Als Videoversion: Mit dem Jahresauftakt kehrte die Volatilität an die Aktienmärkte zurück. An den ersten beiden Handelstagen gab es eine Intraday-Volatilität von mehr als 300 Punkten, wie gestern in der Morgenanalyse am 04.01.2024 aufgezeigt und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...