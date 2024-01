Der DAX ist am Mittwoch unter den für den kurzfristigen Kursverlauf wichtigen 10er-EMA gefallen und hat die Abwärtsbewegung am Vortag zunächst weiter fortgesetzt. In der Folge konnte sich der DAX aber fangen und mit einer kleinen bullischen Tageskerze bei 16.575 Punkten aus dem Handel gehen. Vorbörslich zeigt sich der DAX am frühen Donnerstagmorgen bei 16.560 Punkten etwas erholt. Aber solange der DAX nicht mehr über den 10er-EMA im Tageschart ansteigt, ...

