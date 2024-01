Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das SSA-Segment startete mit einem bunten Strauß von 9 Anleihen in das Jahr, so die Analysten der Helaba.Mit den Bundesländern Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern sowie der KfW und der landwirtschaftlichen Rentenbank (tap) hätten deutsche Emittenten zahlenmäßig und - vor allem aufgrund des stark nachgefragten Dual-Tranche-Volumens der KfW von 9 Mrd. EUR - absolut das Feld angeführt. Aus den Niederlanden hätten sich die Nederlandse Watershapsbank und die BNG mit Sustainable und Social Bonds dazugesellt, flankiert von der Asian Development Bank (Green Bond) und der Council of Europe Development Bank. Die 10-jährige Laufzeit habe die angebotenen Laufzeiten dominiert, insgesamt hätten jedoch alle Transaktionen gut bis sehr gut abgesetzt werden können. Lediglich das Land Mecklenburg-Vorpommern mit seiner 8-jährigen Anleihe habe sich bei einer Guidance (Vermarktungspread) von 11 BP zunächst schwergetan. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...