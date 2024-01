Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Vor allem der Rentenmarkt scheint anfällig zu sein für ein weiteres Auspreisen von Zinssenkungserwartungen auf beiden Seiten des Atlantiks, so die Analysten der Helaba.Zwar dürfte sich der Abwärtstrend der Inflationsraten in den kommenden Monaten fortsetzen, die günstigen Einflüsse vonseiten sinkender Energiepreise seien aber wohl vorüber. Die Marktteilenehmer würden dies ignorieren und unverändert auf frühe und kräftige Zinssenkungen setzen. Per Juli seien noch immer drei Zinsschritte bei EZB und FED vollständig eingepreist. Letztlich habe die Zinsfantasie bis Ende 2023 auch den Aktienmarkt beflügelt, sodass hier kurzfristig keine zusätzliche Unterstützung zu erwarten sei. ...

