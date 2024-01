Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Vormittag richten sich die Blicke zunächst in die Eurozone, denn dort stehen die vorläufigen Verbraucherpreise des Monats Dezember an, so die Analysten der Helaba.An der Erwartung eines Anstiegs der Teuerungsrate sei nicht zu zweifeln, nachdem aus Deutschland, Frankreich sowie Belgien höhere Jahresraten gemeldet worden seien und diese in Spanien konstant geblieben sei. Außer in Spanien sei es auch zu monatlichen Anstiegen des jeweiligen HVPIs gekommen, sodass insgesamt im Hinblick auf die EZB-Erwartungen konstatiert werden müsse, dass eine frühe Senkung der Leitzinsen wohl nicht wahrscheinlicher geworden sei und Korrekturpotenzial bestehe. ...

