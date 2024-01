© Foto: Richard Drew/AP/dpa



Der Ölriese Exxon hat davor gewarnt, dass der Gewinn im abgelaufenen Quartal deutlich geringer als bislang erwartet ausfallen wird. Die Hintergründe.Exxon Mobil hat in der Nacht zum Freitag mit einer Gewinnwarnung die Märkte schockiert. Der größte US-Ölkonzern muss im vierten Quartal Abschreibungen in Höhe von etwa 2,5 Milliarden US-Dollar auf kalifornische Vermögenswerte vornehmen. Dies werde, zusammen mit den niedrigeren Energiepreisen, den Gewinn schmälern, teilte Exxon mit. Das Betriebsergebnis könnte demnach auf etwa 8,9 Milliarden US-Dollar sinken, was einem Rückgang von 30 Prozent gegenüber dem Nettogewinn von 12,7 Milliarden US-Dollar im Vorjahr entspricht und drei Prozent schwächer …