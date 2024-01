München (ots) -Timo Schultz ist neuer Trainer beim abstiegsbedrohten Bundesligisten 1. FC Köln und schon deshalb wird der Test gegen den ambitionierten Drittligisten RW Essen am Samstag (ab 13.50 Uhr live und kostenlos) richtig interessant. MagentaSport bietet zum Auftakt ins Fußballjahr zudem am Sonntag 4 Live-Partien vom französischen Coupe de France. Darunter der Pokalausflug von Superstar Mpappe mit Paris St. Germain zum Sechstligisten US Revel (ab 20.35 Uhr live) und Adi Hütters Partie mit dem AS Monaco in Lens (ab 14.20 Uhr live). Die 3. Liga wird ab Freitag, 19. Januar, die spannende Rest-Saison starten. Dann wieder mit RW Essen, aktuell Vierter, diesmal in Aue. MagentaSport zeigt alle Spiele der 3. Liga live.Test: RW Essen - 1. FC Köln (Samstag, 14 Uhr live und kostenlos)Timo Schultz ist kein "klassischer Feuerwehrmann", soll aber trotzdem den Bundesliga-Vorletzten Köln retten. Mit RW Essen haben sich die Kölner gleich einen hartnäckigen Test-Gegner ausgeguckt. Gespielt wird zweimal 60 Minuten. Die Begegnung des Drittligisten gegen den Bundesligavertreter wird auch für MagentaTV Kunden kostenfrei auf Kanal 50 übertragen.Sonntag Coupe de France ab 14.20 Uhr: Wiedersehen mit Adi Hütter, Embolo und MbappeGleich 4 Spiele zeigt MagentaSport vom Coupe de France, dem renommierten französischen Pokal. Los geht's ab 14.20 Uhr mit RC Lens gegen AS Monaco und dem ehemaligen Bundesliga-Trainer Adi Hütter (Eintracht Frankfurt) sowie Embolo (Schalke und Gladbach). Parallel laufen die Partien CA Pontarlier gegen Olympique Lyon sowie FC Thionville gegen Olympique Marseille.Ab 20.35 Uhr läuft US Revel gegen Paris Saint Germain - mit Kommentator Jan Platte und Alexis Menuge als Experte. "PSG nimmt den Pokal nach zweimal Ausscheiden sehr ernst. Das Umfeld will den Titel. Man kann die Ansprüche schon mit denen des FC Bayern vergleichen", sagt Alexis Menuge über den von Kylian Mbappe angeführten Millionen-Klub - der Weltstar wird natürlich selbst entscheiden, ob er in der südfranzösischen Provinz mitwirkt. "Mbappe will immer spielen", sagt Menuge.3. Liga startet mit Aue gegen RWE am 19. JanuarDer 21. Spieltag eröffnet die Saison mit einer knackigen Paarung Aue gegen RW Essen live ab 18.30 Uhr. Am Samstag steht u.a. das Keller-Duell TSV 1860 München gegen MSV Duisburg an, ab 16.15 Uhr live. Die beiden Aufstiegsfavoriten Regensburg (gegen Verl) und Dynamo Dresden (gegen Sandhausen) spielen an diesem Samstag bereits ab 13.45 Uhr - als Einzelspiel, die Konferenz beginnt bereits um 13.30 Uhr mit der Vorberichterstattung. Alle Spiele der 3. Liga gibt's live bei MagentaSport.Die 3. Liga komplett live bei MagentaSportFreitag, 19.01.2024Ab 18.30 Uhr: Erzgebirge Aue - Rot-Weiss EssenSamstag, 20.01.2024Ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: Viktoria Köln - 1.FC Saarbrücken, SVV Jahn Regensburg - SC Verl, Hallescher FC - FC Ingolstadt, VfB Lübeck - Waldhof Mannheim, Dynamo Dresden - SV SandhausenAb 16.15 Uhr: TSV 1860 München - MSV DuisburgSonntag, 21.01.2024Ab 13.15 Uhr: Preußen Münster - Arminia BielefeldAb 16.15 Uhr: SSV Ulm - SpVgg UnterhachingAb 19.15 Uhr: SC Freiburg - Borussia Dortmund IIPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5685534