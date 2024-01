In einer am Freitag veröffentlichten Studie sieht dieser Experte der Privatbank Berenberg überraschend 50 Prozent Kurspotenzial für eine Aktie, die nicht nur fast jeder kennt, sondern die auch ein Anlegerliebling ist. Das Jahr 2024 dürfte für die Aktionäre von Redcare Pharmacy (vormals bekannt als Shop Apotheke) ein erfolgreiches werden, zumindest wenn sich der positive Trend der ersten Handelstage fortsetzt. So gewann der Wert am Freitag um fast ...

Den vollständigen Artikel lesen ...