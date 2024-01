Der Mini Cooper E kann ab sofort in Deutschland konfiguriert werden. Die im September 2023 präsentierte Neuauflage des elektrischen Dreitürers ist hierzulande als Mini Cooper E mit 135 kW Leistung ab 32.900 Euro erhältlich. Der 160 kW starke Mini Cooper SE steht ab 36.900 Euro in der Liste. Der neue Mini Cooper E stammt künftig aus einer Kooperation mit dem chinesischen Autobauer Great Wall - und fährt nur noch in elektrischer Antriebskonfiguration ...

