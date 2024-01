...und zwar in den kommenden fünf Jahren in sein Bioinformatik-Geschäft Digital Insights. Dadurch kann wohl das Angebot auf neue geografische Regionen und Marktsegmente ausgeweitet werden. Zu den Meilensteinen gehören laut Unternehmensangaben Pläne zur Einführung von mindestens fünf neuen Produkten sowie Erweiterungen des bestehenden Produktangebots. Dies beinhaltet den Aufbau weiterer Wissensdatenbanken im Bereich Omics, der die Erforschung biologischer Moleküle (z. B. Gene, Proteine und Metaboliten) umfasst. Der Aktie gefällt das - den Anlegern also auch!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV