MOUNTAIN VIEW, Kalifornien (IT-Times) - Der neue CEO des US-Softwareunternehmens Synopsys hat sich am 2. Januar 2024 zur Zukunft des Unternehmens und der Halbleiterbranche geäußert. Sassine Ghazi, neuer CEO des US-Softwareunternehmens Synopsys Inc. (Nasdaq: SNPS, ISIN: US8716071076), richtet sich in...

Den vollständigen Artikel lesen ...