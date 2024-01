© Foto: picture alliance / STRF/STAR MAX/IPx



Peloton, bekannt für seine vernetzten Fitnessgeräte, hat mit TikTok eine Partnerschaft gestartet. Ziel ist die Schaffung eines Fitness-Hubs auf der Video-App, um neue Kunden zu gewinnen. Die Aktie legt daraufhin zu.Der Hersteller von vernetzten Fitnessgeräten Peloton ist am Donnerstag eine Partnerschaft mit TikTok eingegangen, um einen Fitness-Hub auf der beliebten Video-App zu schaffen und so einen neuen Pool potenzieller Kunden zu erschließen. Zuerst hatte der Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet. Peloton plant, auf TikTok einen speziellen Bereich unter dem Namen TikTokFitness Powered by Peloton zu kreieren, der als Plattform für seine Inhalte dienen wird. Dies stellt eine …