Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5159/ Die Wiener Börse Party (556 Folgen lang hiess es Wiener Börse Plausch) ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm ... Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #560 geht es um das All-time-High der EVN aus NÖ, das PE-finanzierte Loisium (NÖ) und einen Privatanleger aus NÖ, der sich über die langsamen Steuermühlen in Deutschland ärgert. News gibt es zu Marinomed, Valneva, Andritz mit Investoren-Terminen (zu Andritz kommt nächste Woche etwas Lustiges), Kapsch TrafficCom, Signa, SBO. https://www.loisium.com - "40x DAX und bis zu 40x Österreich", die tägliche ...

